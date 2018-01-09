Отопление и водоснабжение отключено в 15 домах из-за аварии в Уфе

Отопление и горячее водоснабжение отключено в 15 жилых домах из-за аварии в Уфе в Республике Башкортостан, сообщила пресс-служба муниципалитета Советского района города Уфы.

Сегодня утром, 9 января, было отключено горячее водоснабжение и отопление в 15 многоквартирных домах, расположенных на Айской, Харьковской и Революционной улицах. Аварийное отключение было вызвано ремонтными работами по реконструкции, которые велись на территории общеобразовательной школы № 44. При выполнении работ по переносу теплосети произошла авария, сообщило ИА «Башинформ».

Под отключение теплоснабжения и горячей воды попали дома № 101, 103 по улице Харьковской, дома № 165, 167, 167/1, 167/2, 167а, 169/3, 171, 173 по улице Революционной. Только под отключение теплоснабжения попали дома № 75, 75/1, 75/2, 79 по улице Айской и дом № 160 по улице Революционной. Только под отключение горячего водоснабжения попал дом № 169 на улице Революционной. Возобновить подачу водоснабжения и завершить работы по устранению аварии планируется сегодня к 20:00.