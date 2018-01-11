Власти Турции объявили 2018 год Годом Трои

Годом Трои объявили 2018 год в Турции, по этому поводу ряд мероприятий прошел в Чанаккале и древнем городе Трое на северо-западе страны.

В этом году отмечается двадцатая годовщина включения древнего города в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории исторического музейного комплекса Трои состоится открытие музея, в котором примет участие президент Турции Эрдоган, пишет «РИА Новости».

Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш заявил в среду, что Троя — источник вдохновения для цивилизаций, центр встречи и противоборства Востока и Запада. «В Турции нет залежей нефти, природных ископаемых, но есть огромные богатства в области культуры и истории», — добавил он.

Троя берет начало в IV тысячелетии до н.э., город воспет в поэме Гомера «Илиада».

Ранее сообщалось, что власти Турции намерены продлить действие режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.