Прямой эфир

Власти Турции объявили 2018 год Годом Трои

0
Фото: Global Look Press/Caro/Frank Sorge
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Годом Трои объявили 2018 год в Турции, по этому поводу ряд мероприятий прошел в Чанаккале и древнем городе Трое на северо-западе страны.

В этом году отмечается двадцатая годовщина включения древнего города в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории исторического музейного комплекса Трои состоится открытие музея, в котором примет участие президент Турции Эрдоган, пишет «РИА Новости».

Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш заявил в среду, что Троя — источник вдохновения для цивилизаций, центр встречи и противоборства Востока и Запада. «В Турции нет залежей нефти, природных ископаемых, но есть огромные богатства в области культуры и истории», — добавил он.

Троя берет начало в IV тысячелетии до н.э., город воспет в поэме Гомера «Илиада».

Ранее сообщалось, что власти Турции намерены продлить действие режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия ожидает от Турции конструктива по сирийскому вопросу
Эрдоган рассказал о попытке «нового госпереворота» в Турции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017