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Цены на продукты выросли на 2,5% по итогам 2017 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Цены на потребительские товары по итогам декабря 2017 года выросли на 0,4%. С начала текущего года инфляция составила 2,5%, сообщает Росстат.

В декабре значительный прирост цен отмечен в семи российских регионах (на 0,8%), в частности, в Ставропольском крае, республиках Калмыкия и Северная Осетия – Алания. В среднем по РФ стоимость минимального набора продуктов питания на месяц составила 3749,6 рублей, поднявшись с начала года на 1,6%.

Так, больше всех в последнем месяце 2017 года подорожали огурцы и помидоры — на 24,6% и 20,8% соответственно, виноград — на 7,7%, бананы — на 4,0%. Также выросли цены на лососевую икру (3,3%), маргарин и национальные сыры (по 1,1%), а также молоко и глазированные сырки (0,7%).

Однако, снизилась стоимость некоторых видов бакалеи: крупа гречневая стала дешевле на 3,8%, горох и фасоль — на 1,4%, однако пшено подорожало на 0,6%. На 0,2–0,6% стали дешевле и мясо птицы, пшеничная мука, овощные консервы, шоколад и водка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2017 году россияне стали больше тратить за счет подработок и кредитов. Также увеличилась и доля семей, выращивающих на своем участке овощи и фрукты.

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