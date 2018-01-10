Самолет без шасси приземлился в аэропорту Варшавы

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве. Об этом в среду, 10 января, передает радиостанция RMF FM.

Сообщается, что лайнер приземлился без шасси. В результате аварийной посадки никто из 63 человек, находившихся на борту судна, не пострадал. В настоящее время варшавский аэропорт временно закрыт.

Отмечается, что самолет принадлежит польской авиакомпании LOT.

Портал iz.ru писал об экстренной посадке самолета авиакомпании Utair во Внуково из-за проблем с топливным баком. Инцидент произошел 23 декабря прошлого года. Никто из 100 пассажиров Boeing, летевшего из Москвы в Махачкалу, не пострадал.