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Самолет без шасси приземлился в аэропорту Варшавы

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Фото: Global Look Press/Radek
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Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве. Об этом в среду, 10 января, передает радиостанция RMF FM.

Сообщается, что лайнер приземлился без шасси. В результате аварийной посадки никто из 63 человек, находившихся на борту судна, не пострадал. В настоящее время варшавский аэропорт временно закрыт.

Отмечается, что самолет принадлежит польской авиакомпании LOT.

Портал iz.ru писал об экстренной посадке самолета авиакомпании Utair во Внуково из-за проблем с топливным баком. Инцидент произошел 23 декабря прошлого года. Никто из 100 пассажиров Boeing, летевшего из Москвы в Махачкалу, не пострадал.

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