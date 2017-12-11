Лайнер компании British Airways совершил вынужденную посадку в Баку

Авиалайнер Boeing 777 компании British Airways, выполнявший рейс Мумбаи–Лондон, совершил вынужденную посадку в Баку.

Об этом в понедельник, 11 декабря, заявила администрация международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

«Аварийная посадка была произведена по причине задымления в кабине пилотов», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом на борту воздушного судна находились 135 пассажиров и 17 членов экипажа. Отмечается, что посадка прошла благополучно.

7 декабря портал iz.ru сообщил, что самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно вернулся в аэропорт Пулково из-за технических неполадок, прервав свой рейс в Екатеринбург. Воздушное судно вылетело в Екатеринбург из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Сразу после взлета экипаж самолета выявил неустойчивые показания одной из систем индикаций скорости.