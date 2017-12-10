Самолет рейсом на Бангкок выкатился за полосу в аэропорту Алма-Аты

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Алма-ата–Бангкок, перед взлетом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, инцидент произошел «по причине неудовлетворительного сцепления колес самолета с поверхностью» ВПП.

В авиакомпании подчеркнули, что тормозная система самолета находится в исправном состоянии. Самолет был отбуксирован на стоянку специальной техникой для осмотра.

Все пассажиры отправлены в Бангкок на другом воздушном судне.