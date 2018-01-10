Интерьер новых «Крестов» показали на видео

Видеоагентство Ruptly опубликовало видео из петербургского следственного изолятора «Кресты-2», который был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года.

На записи показаны внешний вид СИЗО, его коридоры и интерьер камер.

«Старое здание — это, конечно, легенда на самом деле. В новых «Крестах» всё новое, новое всегда лучше. У сотрудников при переезде был небольшой психологический барьер, стресс», — рассказал глава оперативного отдела изолятора Никита Ильин, добавив, что сейчас персонал уже обжился.

Сами заключенные также позитивно оценивают новое место заключения.

Однако проходивший в декабре переезд арестантов в новое здание омрачился несколькими инцидентами. Так, около сотни посетителей не могли попасть в СИЗО на свидание. Они утверждали, что в некоторых блоках отсутствует отопление, а заключенные нередко сидят на сухом пайке.

Кроме того, в начале января телеканал «78» со ссылкой на собственные источники сообщал об избиении 12 человек в «Крестах». Нападение якобы совершили сотрудники учреждения УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области.

«Кресты-2» является самым крупным следственным изолятором в Европе. Площадь комплекса составляет 35 га, в него входят два режимных корпуса, общежитие, административное здание, столовая, кухня, спортивная площадка, прачечная и производственные мастерские.