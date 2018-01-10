Долг по зарплате погасили перед работниками брянского фанерного завода

Многомиллионный долг по зарплате погасили перед бывшими работниками Брянского фанерного комбината. Это произошло после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», областной прокурор Александр Войтович в сентябре 2017 года провел выездной прием жителей Трубчевского района. К нему обратились бывшие сотрудники комбината с жалобой на то, что при увольнении им не выплатили ни зарплаты, ни пособия.

После этого на предприятии была проведена проверка, в которой, кроме прокурорской комиссии, приняли участие сотрудники правоохранительные органов и Госинспекции труда. Во время проверки выяснилось, что завод задолжал 312 уволенным работникам более 18 млн рублей.

Предприятие было признано банкротом в марте прошлого года. Прокуратура направила в суд 115 заявлений о выдаче судебных приказов, которые предусматривали взыскание более 4 млн рублей. Сейчас все заявления удовлетворены и исполнены в полном объеме.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее высказывал пожелание о том, чтобы у фанерного комбината появился собственник, поскольку он является градообразующим предприятием.

В конце декабря стало известно о том, что долги федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) перед сотрудниками по заработной плате совокупно составляют 350 млн рублей. Все федеральные органы власти, имеющие подведомственные ФГУПы, должны до 1 марта погасить задолженности. Такое решение принято на заседании правительства.