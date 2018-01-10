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Российские олимпийцы получат форму с национальной символикой

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Фото: ТАСС/Patrick Lefevre
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Российским олимпийцам будет выдана форма с национальной символикой. Однако ее, согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), нельзя будет носить на Олимпиаде, заявил президент Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев.

Он рассказала о том, что федерация керлинга пока ждет список утвержденных атлетов от МОКа. По словам Свищева, форма с национальной символикой будет использована в России или в Пхёнчхане, но только на на закрытии Игр и в случае, если Олимпийский комитет России (ОКР) будет восстановлен в правах.

«Но эту форму, конечно, нельзя носить на Олимпиаде. Это было решение МОКа, мы придерживаемся этих правил», — приводит слова Свищева «РИА Новости».

Он также рассказал о том, что у керлингистов форма будет без символики. Утвержденную МОК символику они намерены нанести отдельно.

После расследования, проведенного комиссией МОКа во главе с Денисом Освальдом, 43 российских атлета были обвинены в нарушении антидопинговых правил, пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх и лишены завоеванных медалей.

В начале декабря МОК дисквалифицировал ОКР, но допустил до участия в Олимпиаде-2018 «чистых» российских атлетов под нейтральным флагом. Согласно принятому решению, на экипировке россиян не допускается использование любых символов для национальной идентификации.

Портал iz.ru писал о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил иски, поданные отстраненными МОК российскими спортсменами. Решение по ним будет вынесено до 27 января.

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