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Виталий Мутко пропустит Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Вице-премьер России Виталий Мутко пропустит Олимпийские игры в Пхёнчхане, поскольку Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет в ускоренном режиме рассматривать его апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненном отстранении от участия в Играх в любом статусе. Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляция Мутко будет рассматриваться 25 февраля 2018 года, после Игр в Пхёнчхане. Объясняется это тем, что представитель российского правительства не подавал запрос на срочное рассмотрение дела, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне CAS подтвердил получение документов от Виталия Мутко. Кроме того, суд зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на решение МОКа об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. Известно, что все дела российских атлетов были объединены в одно. Итоговое решение по данной теме ожидается до 31 января. Вместе с тем крайним сроком подачи заявки на участие в ОИ-2018 в Пхёнчхане является 28 января.

Ранее 43 российских атлета были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх и лишены завоеванных медалей по обвинению в нарушении антидопинговых правил после расследования, проведенного комиссией МОКа во главе с Денисом Освальдом.

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