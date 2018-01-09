Медведев назначил Мутко на новую должность

Вице-премьер Виталий Мутко назначен главой организационного комитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Помимо Виталия Мутко в оргкомитет сессии генассамблеи ЮНВТО войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов и другие официальные лица, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Мутко объявил о приостановке своей деятельности на посту президента Российского футбольного союза 25 декабря. 30 декабря Дмитрий Медведев подписал постановление о выводе вице-премьера из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».