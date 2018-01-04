Мутко официально отстранили от руководства оргкомитетом ЧМ-2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о выводе вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщал iz.ru, ранее Мутко заявил о своей готовности покинуть пост главы оргкомитета ЧМ–2018. Он отметил, что последнее слово в данном вопросе за властями РФ. Мутко также заявил, что приостанавливает свою деятельность в качестве главы РФС на срок до шести месяцев.

Новым председателем оргкомитета станет его гендиректор Алексей Сорокин.