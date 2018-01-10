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Украинский телеканал оспорил внесение актера Добронравова в черный список

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Украинский телеканал «1+1» оспорил в Окружном административном суде Киева внесение актера Федора Добронравова в список лиц, угрожающих безопасности страны.

Информацию об этом распространила пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску… к министерству культуры Украины и государственному агентству Украины по вопросам кино», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Добронравову из-за посещения Крыма на три года запретили въезд на Украину, а фильмы с его участием сняли с трансляции.

6 января украинский сайт «Миротворец» включил в базу данных семерых российских музыкантов-бардов: Анатолия Киреева, Евгения Чулкова, Раису Нурмухаметову (псевдоним — Раиса Нур), Вячеслава Ковалева, Ларису Брохман, Михаила Башакова и Татьяну Визбор.

Ранее в базу «Миротворца» попали несколько российских режиссеров и актеров, среди которых Никита Высоцкий, Федор Бондарчук и Юрий Кара, а также Алексей Булдаков, Юрий Васильев и Леонид Куравлев.

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