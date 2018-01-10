Ученые рассказали о предках викингов

Генетикам удалось расшифровать ДНК древних викингов. По результатам исследования, они являются потомками выходцев из Центральной Европы и жителей севера современной России и Прибалтики, которые пришли в Скандинавию около 10 тыс. лет назад. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на журнал PLoS Biology.

«Мы обнаружили, что уже 10 тыс. лет назад, когда Скандинавия только освободилась от льда, на ее территорию проникли сразу две группы мигрантов. Эти миграции многократно повторялись впоследствии — в конце каменного века, в начале бронзового века и уже после появления цивилизации», — сказал Маттиас Якобсон из шведского университета Упсалы.

Он также отметил, что нынешние жители Скандинавии не имеют ничего общего с первыми поселенцами полуострова.

Ранее портал iz.ru сообщал, что химикам МГУ удалось разработать препарат, замедляющий старение.