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Ученые назвали точную причину смерти писателя Чехова

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Фото: ТАСС
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Непосредственной причиной смерти знаменитого русского писателя и драматурга Антона Чехова в 1904 году стало кровоизлияние в мозг. К такому выводу пришла группа исследователей Куодрэмского института биологических наук в английском городке Норидж.

Как пишет газета The Times, ученые изучили химический состав проб, взятых с подписанной драматургом открытки и его рукописей, а также с рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти.

По результатам исследования, вместе с протеинами, которые свидетельствуют о наличии микробактерий туберкулеза, в пробах были обнаружены протеины, способствовавшие образованию тромба, который привел к закупорке сосудов и последующему кровоизлиянию в мозг.

Согласно воспоминаниям жены писателя Ольги Книппер-Чеховой, незадолго до смерти Чехов заказал бокал вина и, заметив, что давно не пил шампанского, выпил его с улыбкой на лице. Затем писатель лег, отвернувшись на левый бок, и вскоре умер.

Таким образом, английские исследователи пришли к выводу, что туберкулез, серьезным образом повлиявший на здоровье писателя, все же не мог быть непосредственной причиной его скоропостижной смерти.
 

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