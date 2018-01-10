Сокращение штата ГИБДД на 10 тыс. человек подтвердили в МВД

Сокращение численности сотрудников ГИБДД на 10 тыс. подтвердили в Министерстве внутренних дел (МВД) РФ. В ведомстве указали, что указ, подписанный президентом Путиным о сокращении штатной численности МВД, коснется только сотрудников ГИБДД.

Президент подписал этот указ 31 декабря, напоминает «Газета.ру».

Обсуждая это сокращение, бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров, назвал его несвоевременным. Он обратил внимание, что сокращаются подразделения дорожно-патрульной службы (ДПС), в итоге может случиться так, что на дороге водителям, оказавшимся в трудной или критической ситуации, некому будет помочь.

«Самое главное, что на дороге некому будет оказывать помощь, потому что сокращаются именно подразделения дорожно-патрульной службы», — выразил Фёдоров мнение в эфире НСН. «А так инспектор может выйти на дорогу и отрегулировать движение при неработающем светофоре, каком-то мелком происшествии», — привел пример бывший начальник ГИБДД.

Ранее стало известно, что большинство сокращенных в МВД рабочих мест перейдут вневедомственной охране.