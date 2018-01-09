Топилин предрек сокращение на треть числа способных рожать женщин

В России число женщин детородного возраста к 2032 году сократится на 28%. Такой прогноз в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник, 9 января, сделал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Предполагать, что начнется резкий [демографический] рост, было бы очень смело. Но, если в 2018 году родится столько же детей, сколько в 2017-м, это будет колоссальный успех», — заявил глава Минтруда.

Он добавил, что в стране резко сокращается численность женщин, способных рожать детей (в возрасте от 21 до 39 лет), а потому главная задача властей сделать так, чтобы они «имели большую уверенность в завтрашнем дне».

«Но, конечно, перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин — это из области фантастики. А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться. Нам придется постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость», — признал глава Минтруда.

В начале декабря прошлого года глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать чрезвычайную демографическую комиссию. Стимулировать рост населения он призвал путем предоставления жилья, создания рабочих мест, увеличения материнских пособий и обеспечения населения занятостью.

В июле глава государства также заявлял о необходимости активизировать политику в сфере демографии.