Мужчину сбило маршрутное такси на переходе в Севастополе

Мужчину сбило маршрутное такси на нерегулируемом пешеходном переходе в Севастополе, сообщила пресс-служба управления МВД России по городу.

Инцидент произошел сегодня, 9 января, возле Севастопольского государственного университета. Мужчина 1997 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Маршрутное такси № 137 под управлением мужчины 1980 года рождения не смогло уйти от столкновения и совершило наезд на пешехода, сообщило ИА «Крыминформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка, причины устанавливаются.