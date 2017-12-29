Девушку сбили на пешеходном переходе в Хабаровске

Девушку сбили на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора в Хабаровске, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Авария произошла вчера днем, 28 декабря, возле одного из домов на улице Тихоокеанской. Водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на 20-летнюю девушку на пешеходном регулируемом переходе в тот момент, когда горел разрешающий знак на переход проезжей части, сообщило ИА AmurMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила различные травмы. Потерпевшая была доставлена в краевую больницу, где у нее диагностировали ушибы мягких тканей коленного сустава, головы и передней брюшной стенки. Обстоятельства аварии выясняются.