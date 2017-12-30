Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Тульской области

Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Новомосковске в Тульской области, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД области.

Трагедия произошла вчера вечером, 29 декабря. Женщина 71 года переходила дорогу по наземному пешеходному переходу, когда автомобиль Kia Sportage под управлением 61-летней женщины совершил наезд на пешехода, сообщило ИА «Тульские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила тяжелые травмы. Ей была вызвана скорая помощь. По дороге в больницу пострадавшая скончалась от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются.