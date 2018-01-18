Вышли из штопора

Аварийность в российской авиации снижается: количество погибших в происшествиях с воздушным транспортом упало в прошлом году до 51 человека. В 2016 году было 59 смертей при большем количестве самих инцидентов — 52 против 39 в прошлом году. Основные причины происшествий год от года не меняются. Это низкая подготовка пилотов, халатность и пьянство.

В прошлом году в России наибольшая доля воздушных происшествий пришлась на авиацию общего назначения (АОН). К этой категории относятся небольшие частные самолеты и вертолеты, медицинская и сельскохозяйственная авиатехника, а также любые другие воздушные суда, не перевозящие пассажиров и грузы за плату. По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в числе основных причин инцидентов — низкая подготовка пилотов, халатность и пьянство.

В МАКе констатировали, что ситуация с аварийностью в гражданской авиации РФ в 2017 году улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году было зафиксировано 52 происшествия, в том числе 23 катастрофы, в которых погибли 59 человек.

В коммерческом секторе гражданской авиации РФ произошло девять авиационных происшествий с легкими и сверхлегкими самолетами, а также восемь инцидентов с вертолетами. Как и все последние годы, наибольшее количество работы следователям принесла авиация общего назначения. Она потеряла за прошлый год 22 воздушных судна, что унесло жизни 14 пилотов и 11 пассажиров. В 2016 году в АОН произошло 33 происшествия, в том числе 16 катастроф, в которых погибли 29 человек.

— Подавляющее большинство авиационных происшествий в АОН связано с ошибками и нарушениями, допущенными пилотами, — заявил «Известиям» заместитель председателя МАКа Сергей Зайко. — Факторы недостаточной подготовки, халатности, алкогольного опьянения при выполнении полетов по-прежнему актуальны. Принимают массовый характер в АОН полеты за плату — обзорные, прогулочные и другие, когда на борту воздушного судна, кроме пилотов, находятся пассажиры. В подобных случаях следует предъявлять такие же требования по безопасности подготовки и выполнения полетов, как и к коммерческим воздушным перевозкам.

По словам Сергея Зайко, наиболее тяжелые катастрофы в отечественной АОН в истекшем году — это происшествия с самолетом Л-410 в Хабаровском крае и вертолетом Ми-8 в районе российского поселка Баренцбург (Шпицберген). В первом случае погибли шесть человек, во втором — восемь. По результатам расшифровки информации бортовых регистраторов уже были даны оперативные рекомендации, направленные на предотвращение подобных происшествий в будущем. Расследования по этим катастрофам еще продолжаются.

По словам президента общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Владимира Тюрина, Росавиация не ведет статистику по количеству рейсов АОН. Измерять же безопасность полетов в абсолютных цифрах, по мнению эксперта, некорректно — необходимо учитывать отношение аварийности к налету.