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Число авиакатастроф в РФ за год сократилось вдвое

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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В 2017 году количество авиационных катастроф в России сократилось на 53% по сравнению 2016 годом. Об этом сообщает МЧС России.

Всего за девять месяцев 2017 года произошло 15 авиационных катастроф, в то время как за аналогичный период в 2016 году — 32. При этом гибель людей при авиационных происшествиях сократилась на 81,1% — 22 погибших против 119. Число пострадавших так же снизилось — 29 человек против 132.

Согласно данным, большинство ЧП с самолетами происходило в Южном (24%), Дальневосточном (24%) и Центральном (17%) федеральных округах.  В 2015 году наибольшая аварийность была у самолетов типа «Х-32 Бекас», Ан-2, МиГ-29, Су-24 и вертолетов Ми-8.

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