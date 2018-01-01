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Эксперты признали 2017 год самым безопасным в истории гражданской авиации

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Фото: Global Look Press/KC Alfred
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Прошедший год стал самым безопасным в истории гражданской авиации, жертвами авиакатастроф за год стали 13 человек. Такие данные приводятся в отчете датской консультационной компании To70.

Согласно документу, за год не произошло ни одной крупной авиакатастрофы с пассажирскими лайнерами. В отчете зафиксированы только две аварии с легкомоторными самолетами, которые привели к гибели людей.

Первая из них произошла в октябре. Тогда при крушении бразильского самолета медицинской авиации погибли семь человек. В ноябре жертвами аварии с легкомоторным самолетом в России стали шестеро.

За 2016 год жертвами авиакрушений стали свыше 270 человек, в 2015 году четыре крупных авиакатастрофы привели к гибели 470 человек, а в 2014 году при авариях с воздушными судами погибли более 860 человек.

В отчете To70 учитывались только происшествия с воздушными судами массой свыше, чем 5,7 т. Таким образом, в выборку не попали, например, две случившиеся в канун Нового года катастрофы, которые в общей сложности унесли жизни 18 человек.

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