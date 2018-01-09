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МИД РФ возмущен подписанием в Латвии закона об участниках Второй мировой войны

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие Латвией закона «О статусе участника Второй мировой войны» вызывает возмущение и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений.

«Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом», — цитируеют Захарову на сайте ведомства.

Уточняется, что данный закон уравнивает ветеранов, воевавших на стороне СССР, с теми, кто участвовал в войне на стороне нацистской Германии.

5 января сообщалось, что Москва призывает ОБСЕ к конкретным действиям по отношению к Латвии. Второго российского репортера за неделю без причин выдворили из страны.

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