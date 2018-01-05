МИД РФ призвал ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов из Латвии
Москва призывает ОБСЕ к конкретным действиям по отношению к Латвии. Второго российского репортера за неделю без причин выдворили из страны.
Сотрудницу «России 24» Ольгу Курлаеву обвинили «в угрозе нацбезопасности». Депортированный второго января Анатолий Курлаев – супруг журналистки.
ОБСЕ уже «выразила обеспокоенность» на своем официальном сайте. В МИД России заявили, что деклараций недостаточно. И Ольга, и Анатолий Курлаевы уже находятся в Москве.