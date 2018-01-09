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Медведчук считает провальной попытку Украины заменить российские товары европейскими

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук признал, что попытка заменить российские товары европейскими полностью провалилась на Украине. 

«Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики», — написал украинский политик в соцсети Facebook.

Он также напомнил, что по данным Национального банка Украины, в январе–ноябре 2017 года Украина нарастила товарооборот с РФ на 28,6%, а с Евросоюзом — на 27,6%. В результате к концу второго года действия зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС рекордными темпами растет торговля Украины с Россией. Медведчук отметил, что этот процесс можно объяснить тем, что «логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов».

В 2016 году экспорт Украины в страны ЕС незначительно вырос, составив  €13,08 млрд против €12,837 млрд в 2015 году.

Медведчук был главой администрации президента Украины в 2002—2005 годах, первым вице-спикером Верховной рады Украины в 2000—2001 годах, вице-спикером Верховной рады в 1998—2000 годах, народным депутатом Украины II, III, IV созывов.

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