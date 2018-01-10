Этот год будет годом «устаканивания» ситуации в банковской системе после тектонических сдвигов последних двух лет. И у регулятора, и у банков, в том числе попавших на санацию, есть много развилок в принятии решений. Например, консолидировать ли взятые под контроль ЦБ банковские группы в один мегабанк, сопоставимый по весу с Сбербанком и ВТБ, или нет. Если консолидировать, то в какой форме? Что делать частным и иностранным банкам, когда фактически 70% рынка – это банки с госучастием в той или иной форме. Как в этих условиях изменятся конкуренция и роль регулятора, имеющего под управлением существенный сегмент рынка. Ведь к концу прошлого года он стал основным центром принятия решений в финансовой сфере.

Перетряски в системе будут, скорее всего, умеренные. Лицензии будут отзывать, но, судя по всему, меньшими темпами, потому что многие из тех, кому следовало, ушли с рынка и подъем экономики все-таки улучшает качество кредитных портфелей. Так, если в предыдущие годы ЦБ выводил с рынка по сотне игроков, в прошлом — не дотянули до 50. В этом году цифра, видимо, будет сопоставима хотя бы потому, что нет эффекта высокой базы. Когда в стране была тысяча банков, то сотня отозванных лицензий — это 10% «поголовья». Когда банков стало чуть больше 500, то 50 — это те же 10%. Относительные показатели, скорее всего, снизятся, хотя и менее значительно, чем абсолютные. Просто потому что очевидных «покойников» уже зачистили. Отзывы лицензий и санации тоже будут менее яркими и «сочными», чем в 2017-м. Это дает возможность работать над будущим банковского сектора. В этом плане 2018 год будет особенно важным.

Но есть и некоторые опасности. В процессе консолидации у групп интересов есть предпочтения, противоречащие финансовой эффективности и минимизации издержек санации. Это эффективнее экономически, но конкретным людям будет хуже. Поэтому тут хорошо бы, чтобы доводы регулятивные и финансовые перевесили инерцию влияния конкретных групп.

Еще одни потенциальные «грабли» — ошибки, что были в последние годы, которые сам ЦБ признает. Это недосмотр за качеством активов или поведением банкиров.

С 2018 года заработало пропорциональное регулирование банковской системы — разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями. В принципе, решение хорошее, но надо посмотреть, как движется процесс разделения.

Этот год также станет для банков годом роста, как и предыдущий, — просто потому, что много отложенного спроса прошлых лет, в том числе на кредиты. Но темпы роста будут сильно зависеть от общей экономической ситуации. А тут, судя по статистике наличного денежного оборота, не всё может быть стабильно. В конце года спрос на наличные вдруг начал расти, что не соответствует заявленным целям властей и ЦБ — перейти на безнал. Дело в том, что тряска в банковском секторе плюс борьба с отмыванием денег способствует росту опасений населения и поэтому — увеличению наличного обращения. Это же отражается в хранении денег под матрасом, а не во вкладах.

В этой связи прирост депозитов был примерно даже ниже уровня средних ставок в начале года. Да и при динамике доходов населения особых источников новых вкладов не видно. Схожая динамика сохранится и на 2018 год.

При этом банкам, привлекающим деньги населения во вклады, в этом году придется платить в систему страхования вкладов больше — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) повысило базовую ставку взносов до максимума в 0,15%. У АСВ резервы исчерпались еще два года назад, и живет оно на казенные деньги, которые надо будет возмещать. Но даже если эта мера не особенно поможет пополнить фонд страхования вкладов, и такое увеличение взносов банками лучше, чем ничего.

Автор — директор по макроэкономическому анализу агентства «Эксперт РА»

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