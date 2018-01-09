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Спецкомиссия подтвердила выводы Роскосмоса о причинах аварии блока «Фрегат»

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Фото: РИА Новости/Олег Урусов
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Спецкомиссия, созданная для проверки причин ноябрьской аварии разгонного блока «Фрегат» и утраты 19 спутников, подтвердила выводы Роскосмоса об инциденте. Итоговые акты комиссии были направлены в Белый дом, система управления и программное обеспечение всех разгонных блоков будут доработаны с учетом итогов проверки.

Об этом заявил председатель Научно-технического совета (НТС) госкорпорации Роскосмос Юрий Коптев.

«Учитывая, что в дальнейшем такие пуски должны быть, и чтобы гарантированно уйти от возможных неприятностей, будет проведена такая доработка», — сказал он журналистам «РИА Новости».

Состоявшийся 28 ноября 2017 года второй в истории пуск с Восточного оказался неудачным. В Роскосмосе сообщили, что причиной аварии стало сочетание нескольких возникших параметров на космодроме Восточный: азимут стартового стола космодрома, азимут полета ракеты и блока (именно солнечно-синхронной орбиты и именно для этого времени года), выявить которые существующими математическими моделями было невозможно.

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