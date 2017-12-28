«Роскосмос» ответил на слова Рогозина о не рассчитавших азимут инженерах

Полетное задание для запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», неудачно стартовавшей 28 ноября с Восточного, разрабатывалось специально под этот космодром, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

В среду, 27 декабря, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что ракета была настроена на старт с космодрома Байконур.

«Полетное задание для запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-1 и полезной нагрузкой разрабатывалось специально для космодрома Восточный», — заявили в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что полетное задание прошло проверку именно для космодрома Восточный, и «было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками», передает ТАСС.

«Вопросов в ходе работы аварийной комиссии, назначенной госкомиссией, а также комиссии, специально назначенной заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, по этому направлению не выявлено», — подчеркнули в госкорпорации.

В Роскосмосе напомнили, что причиной аварии разгонного блока «Фрегат» стало сочетание нескольких возникших параметров на космодроме Восточный: азимут стартового стола космодрома, азимут полета ракеты и блока (именно солнечно-синхронной орбиты и именно для этого времени года), выявить которые существующими математическими моделями было невозможно.

Ранее Рогозин заявил, что к аварийным космическим пускам привели ошибки руководства «Роскосмоса».