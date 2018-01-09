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Израиль нанес удар по территории Сирии

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Израиль нанес три ракетных удара по сирийским военным объектам, которые расположены под Дамаском.

Информацию об этом распространила SANA со ссылкой на военные источники во вторник, 9 января.

Командование сирийской армии заявляет, что с территории Израиля ракет было выпущено четыре, но одну удалось сбить, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, несколько ракет были запущены с самолетов над Ливаном и с территории оккупированных Голанских высот.

Сирийской армии был нанесен материальный ущерб.

4 января ВВС Израиля нанесли удар по крупной структуре террористов в секторе Газа в ответ на запуск трех ракет по израильской территории.

Армия обороны Израиля в пресс-релизе заявила, что не допустит попыток нарушения суверенитета страны, а также любых враждебных действий со стороны террористических организаций.

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