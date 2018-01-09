Израиль нанес удар по территории Сирии
Израиль нанес три ракетных удара по сирийским военным объектам, которые расположены под Дамаском.
Информацию об этом распространила SANA со ссылкой на военные источники во вторник, 9 января.
Командование сирийской армии заявляет, что с территории Израиля ракет было выпущено четыре, но одну удалось сбить, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Кроме того, несколько ракет были запущены с самолетов над Ливаном и с территории оккупированных Голанских высот.
Сирийской армии был нанесен материальный ущерб.
4 января ВВС Израиля нанесли удар по крупной структуре террористов в секторе Газа в ответ на запуск трех ракет по израильской территории.
Армия обороны Израиля в пресс-релизе заявила, что не допустит попыток нарушения суверенитета страны, а также любых враждебных действий со стороны террористических организаций.