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Синоптики обещали морозы в Москве в первый рабочий день года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Морозы в столичном регионе ожидаются в первый рабочий день 2018 года.

Информацию об этом распространил Гидрометцентр России во вторник, 9 января.

«Температура днем в Москве будет колебаться от -4 до -6 градусов, по области столбик термометра опустится до -8», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

4 января портал iz.ru сообщал, что аномально теплая по своим показателям погода в столичном регионе сменится 10-градусными морозами после 7 января.

Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в эти дни возможно резкое усиление ветра и метели.

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