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Теплая погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 31 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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В последний день 2017 года в Москве и Подмосковье будет теплая погода, пройдут небольшие осадки. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха в столице прогреется до +3 градусов. В Московской области столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов.

«Днем облачно, возможны небольшие осадки», –– отметили в метеослужбе.

Ветер южный, 2–7 м/с. Ночью ветер может усилиться до 5–10 м/с.

В новогоднюю ночь похолодает до -2…-4 градусов.

1 января 2018 года будет облачная и прохладная погода. Пройдут осадки в виде снега с дождем. На дорогах возможно образование гололедицы.

«Днем ветер юго-западный 5–10 м/с, местами порывы до 12–17 м/с», –– добавили в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что в течение недели в Москве были побиты несколько температурных рекордов.

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