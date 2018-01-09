Пушков назвал важным сдвигом отказ Эр-Рияда от поддержки оппозиции в САР

Прекращение поддержки сирийской оппозиции со стороны Саудовской Аравии является важным шагом для урегулирования в регионе, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Эр-Рияд предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. Там пришли к выводу, что война против Дамаска — дело гиблое. Важный сдвиг», — написал парламентарий в своем микроблоге в Twitter.

Эр-Риад предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. Там пришли к выводу,что война пр.Дамаска - дело гиблое. Важный сдвиг — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 8, 2018

Ранее издание Foreign Policy сообщило со ссылкой на источники, что МИД Саудовской Аравии в декабре 2017 года призвал представителей сирийской оппозиции сосредоточить силы на достижении политического урегулирования в Сирии в ходе конференции в Сочи.

8 января замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что за попыткой боевиков атаковать российские военные объекты в САР скрывается работа спецслужб под руководством США.