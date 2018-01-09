Британский министр образования покинула свой пост

Министр образования Великобритании Джастин Грининг приняла решение покинуть правительство, сообщает телеканал Sky News.

Ее пост займет Дамиан Хайндc, говорится в Twitter британского правительства.

Сама Грининг продолжит работать как депутат от Патни (южный пригород Лондона). По информации телеканала, ей предлагали возглавить министерство труда и по делам пенсий, но политик отказалась, поскольку эта должность «не отвечает интересам социальной мобильности».

Джастин Грининг возглавляла министерство образования с июля 2016 года, до этого четыре года руководила министерством по вопросам международного развития.

31 декабря стало известно о том, что в британском правительстве ожидаются перестановки.

На данный момент уже назначен новый председатель Консервативной партии: этот пост занял Брэндон Льюис, который заменил Патрика Маклафлина.