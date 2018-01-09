Прямой эфир

Британский министр образования покинула свой пост

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Alberto Pezzali
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр образования Великобритании Джастин Грининг приняла решение покинуть правительство, сообщает телеканал Sky News

Ее пост займет Дамиан Хайндc, говорится в Twitter британского правительства.

Сама Грининг продолжит работать как депутат от Патни (южный пригород Лондона). По информации телеканала, ей предлагали возглавить министерство труда и по делам пенсий, но политик отказалась, поскольку эта должность «не отвечает интересам социальной мобильности».

Джастин Грининг возглавляла министерство образования с июля 2016 года, до этого четыре года руководила министерством по вопросам международного развития.

31 декабря стало известно о том, что в британском правительстве ожидаются перестановки.

На данный момент уже назначен новый председатель Консервативной партии: этот пост занял Брэндон Льюис, который заменил Патрика Маклафлина. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое влюбленных планировали теракт в Великобритании
Евросоюз оценил размер дыры в бюджете после Brexit

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017