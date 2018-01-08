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Автомобиль футболиста турецкого происхождения обстрелян в Германии

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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Неизвестные обстреляли автомобиль футболиста турецкого происхождения Дениза Наки на западе Германии. Об этом в понедельник, 8 января, сообщило издание Welt.

Инцидент произошел около 23:00 воскресенья. 28-летний полузащитник турецкого клуба «Амедспор», ранее выступавший за немецкий клуб «Санкт-Паули», ехал по автобану близ города Дюрен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, когда неизвестные, которые находились в универсале на соседней полосе, произвели два выстрела в его внедорожник.

Футболист остался невредимым, но пострадал психологически. «Я был смертельно напуган», — заявил Наки в беседе с изданием.

Немецкая прокуратура начала расследование по подозрению в покушении на убийство. Дениз Наки, который навещал в Германии свою семью и в ближайшие дни снова отправится в Турцию, полагает, что нападение связано с его критикой в адрес президента Реджепа Эрдогана.

8 января житель Германии Сергей В., обвиняемый в организации трех взрывов у автобуса дортмундской футбольной команды «Боруссия» в апреле 2017-го, признал вину, раскаялся и заявил, что не покушался на жизни спортсменов.

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