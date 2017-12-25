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Немецкий футболист отправил посылку выжившей при теракте в метро петербурженке

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Фото: Global Look Prees/imago sportfotodienst
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Известный немецкий футболист, бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан прислал посылку 24-летней жительнице Санкт-Петербурга Эвелине Антоновой, выжившей во время теракта в метро Северной столицы 3 апреля. Посылку от спортсмена девушке передали журналисты Sputnik Deutschland.

Голкипер отправил в подарок Эвелине Антоновой футболку легендарного мюнхенского клуба со своей подписью, а также письмо, в котором пожелал ей сил и боевого духа на пути к полному выздоровлению.

«Оливер Кан! Оливер Кан про меня знает! Я, честно говоря, такого даже представить себе не могла. Это очень приятно!» — приводит «РИА Новости» слова пострадавшей.

Девушка призналась, что является поклонницей футболиста с 13 лет.

Взрыв в вагоне поезда в петербургском метро произошел 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 16 человек, включая самого террориста. Еще свыше 100 человек пострадали.

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