Обвиняемый в организации подрыва автобуса «Боруссии» признал вину

Житель Германии Сергей В., обвиняемый в организации трех взрывов у автобуса дортмундской футбольной команды «Боруссия», признал вину и раскаялся. Об этом сообщило агентство DPA.

При этом обвиняемый заявил, что не покушался на жизни спортсменов.

«Я глубоко сожалею о содеянном», — заявил подсудимый.

Нападение произошло 11 апреля 2017 года перед матчем футбольной Лиги чемпионов с клубом «Монако». На пути следования автобуса футбольного клуба к стадиону были размещены и приведены в действие три взрывных устройства.

В результате пострадал испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки, и полицейский, сопровождавший автобус.

Прокуратура предъявила Сергею В. обвинения в покушении на убийство 28 человек и осуществлении опасного взрыва.

Вынесение приговора запланировано на весну 2018 года. В случае если молодого человека признают виновным по всем пунктам, ему грозит пожизненное заключение.

При этом следствие указывает, что причиной поступков мужчины стала жажда наживы. При помощи взрыва Сергей хотел спровоцировать падение стоимости акций футбольного клуба и заработать на колебаниях до €500 тыс.