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ЕС требует от России €1,4 млрд из-за «свиного эмбарго»

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ЕС требует от России €1,4 млрд компенсаций из-за «свиного эмбарго». Брюссель обвиняет Москву в нарушении правил ВТО.

Без российской свинины Европе крайне тяжело. ВТО еще в августе 2016 года признала российское эмбарго противозаконным. В декабре 2017 гогда Москва сняла запрет, введенный из-за африканской чумы. Но в ответ на санкции ЕС ограничение на экспорт свинины решили сохранить. Именно это и раздражает Евросоюз.

В 2014 году европейские политики ввели санкции против десятков граждан России. В черные списки попали также крупнейшие отраслевые компании. Москва отреагировала зеркально: ввела продовольственное эмбарго. За три года Евросоюз потерял из-за санкций около €30 млрд. Отменять антироссийские меры Брюссель не планирует. На этом фоне иск в суд выглядит как попытка вернуть часть потерянных денег. В Совфеде РФ требования Евросоюза назвали беспределом.

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