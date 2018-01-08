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Пассажиры не могут вылететь из Петербурга во Вьетнам 18 часов

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Санкт-Петербруг– Нячанг на 18 часов. Об этом сообщает телеканал «78».

Рейс IK2785 должен был отправиться из аэропорта Пулково в 00:05 8 января, однако из-за неисправности самолета вылет перенесен на 18:00.

Как сообщили в компании Pegas Fly, ожидается замена неисправного воздушного судна.

Из-за поломки 224 пассажира провели ночь в аэропорту, в гостиницах их разместили утром.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав туристов. Выясняются все обстоятельства инцидента.

В начале ноябре Минтранс РФ разработал меры по ограничению деятельности авиакомпаний за частые задержки рейсов.

8 января сообщалось, что самолеты российской авиакомпании «Аэрофлот», которые не могли вылететь из Нью-Йорка из-за последствий сильного снегопада, вернулись в Москву. 

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