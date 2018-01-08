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Рогозин заявил о создании штаба для развития ОПК в условиях санкций

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Оперативный штаб для устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса в условиях возможного усиления санкций против оборонных предприятий создан при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил в своем Twitter-аккаунте вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Задача нового органа — обеспечить стабильное исполнение государственного оборонного заказа в условиях вероятного усиления американских санкций против российских оборонных предприятий. По словам Рогозина, руководителем штаба станет зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев.

В конце октября 2017 года американские СМИ сообщали, что в число российских компаний, на которые могут быть распространены антироссийские санкции, вошли «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», концерн «Калашников», госкорпорация «Ростех», концерн «МИГ», «Сухой», «Туполев».

В ноябре, оценивая работу российской оборонки в 2017 году, президент Владимир Путин подчеркнул, что предприятиям ОПК предстоит оценить риски от внешних санкций — как прежних, так и будущих.

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