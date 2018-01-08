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Эксперты рассказали о динамике цен на недвижимость в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Эксперты считают, что цены на квартиры в новостройках будут продолжать расти. Вместе с тем прогнозируется снижение цен на вторичное жилье.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», по данным Росстата жилье в новостройках за третий квартал прошлого года подорожало почти на 6%. Причиной этого называют рост строительной готовности проектов, которые были заявлены ранее. Однако, согласно прогнозам, не стоит ждать резкого скачка цен: расценки будут увеличиваться в пределах инфляции, а не превышать ее, как это было в прошлом году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2017 году в Москве в эксплуатацию введено порядка 8 млн кв. м недвижимости. Об этом во вторник в ходе совещания правительства Москвы по оперативным вопросам рассказал глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

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