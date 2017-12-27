Торговая недвижимость нащупала дно

В России в этом году введен в эксплуатацию минимальный за 10 лет объем торговой недвижимости. Как отмечают аналитики, после кризиса девелопмент, наконец, нащупал дно, и в ближайшие несколько лет масштабы строительства начнут расти. В пользу этого говорит, в частности, сокращение вакантных площадей.

За год на региональном рынке торговой недвижимости было введено в эксплуатацию 20 торговых центров. Их суммарная арендопригодная площадь составила 480 тыс. кв. м, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank. Этот показатель ниже прошлогоднего на 52%, когда в эксплуатацию за период с января по октябрь было введено 40 объектов (более 1 млн кв. м).

Схожие данные приводят и другие участники рынка. По оценке компании-консультанта в области торговой недвижимости «Магазин Магазинов», в эксплуатацию было ведено порядка полумиллиона квадратных метров площадей, что стало минимальным показателем с 2007 года.

— Динамика рынка коммерческой недвижимости в 2017 году продолжила отражать последствия кризиса 2014–2015 годов, когда многие проекты заморозились, а начало строительства новых приостановилось. Совокупный объем ввода торговых площадей в России сократился на 70% в сравнении с предыдущим годом, а в регионах — на 78%, ­— сообщил директор отдела региональных торговых помещений CBRE Михаил Рогожин.

По оценке руководителя отдела торговых центров департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгении Хакбердиевой, этот год поставил антирекорд по количеству новых торговых площадей и в столице.

— В 2017 году показатель ввода качественных торговых площадей в Москве стал самым низким за прошедшие 10 лет. На рынок торговых центров вышло пять концептуальных объектов, общая арендопригодная площадь которых составляет 199 тыс. кв.м. По сравнению с 2016 годом, когда в эксплуатацию было введено 550,5 тыс. кв. м арендопригодной площади, показатель выхода новых объектов уменьшился на 64%, — сообщила она.

Руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин Магазинов» Андрей Васюткин связывает минимальный ввод торговых центров с кризисом 2014–2015 годов.

— Девелоперы были не готовы брать на себя высокие риски. Снижение инвестиционной привлекательности проектов торговых центров было вызвано падением доходов населения и, как следствие, уменьшением оборотов ритейлеров, которые напрямую влияют на доходы собственников ТЦ. С учетом кредитной нагрузки, большинство проектов показывало недостаточную рентабельность. Таким образом, три последних года подряд мы наблюдаем рекордно низкий ввод площадей в регионах, — пояснил эксперт.

По прогнозам Михаила Рогожкина, в 2018 году в регионах ожидается дальнейшее сокращение объема ввода новых торговых площадей — до уровня 124 тыс. кв. м. При этом спрос на новые качественные площади уже растет.

— Последствия посткризисного периода так же ярко отразятся и в 2018 году, после этого мы ожидаем окончательную стабилизацию рынка. В этом году мы всё чаще видим предпосылки для начала постепенного восстановления рынка в ближайшие несколько лет, — рассказал Михаил Рогожкин.

По данным компании «Магазин Магазинов», доля пустующих площадей в торговых центрах за год сократилась на 3% и достигла на конец ноября 5,5%. Таким образом, происходит постепенное поглощение торговых площадей, что создает спрос на новое строительство.

— Большое количество проектов ТЦ находится на стадии планирования. Если экономика страны продолжит последовательное восстановление, мы увидим скачкообразный рост нового предложения к 2020 году. Позитива девелоперам добавляет и хорошая ситуация с заемным финансированием — банки сейчас предлагают вполне приемлемые условия по открытию кредитных линий, — считает Андрей Васюткин.

В этом году на рынок выходят объекты, которые закладывались несколько лет назад. Тогда экономическая ситуация была достаточно сложной, и многие девелоперы предпочитали не рисковать. В результате сейчас начинает ощущаться нехватка качественных площадей. По оценке экспертов, минимальный объем ввода, которые рынок увидел в этом году, должен в ближайшие годы спровоцировать запуск большого количества новых проектов.