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Количество погибших из-за урагана «Элеанор» во Франции увеличилось

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Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
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Из-за урагана «Элеанор», обрушившегося на Европу, продолжают погибать люди. 

Так, количество погибших во Франции в эти дни увеличилось до шести, еще два человека числятся пропавшими без вести.  

Как сообщают местные СМИ, на этой неделе был обнаружен мертвым считавшийся пропавшим мужчина. «Жертва была обнаружена жандармами в 500 метрах от места исчезновения в водоеме рядом с сельским кемпингом», — отметили представители местной префектуры. 

Согласно оценкам экспертов, удар стихии нанес Франции ущерб на сумму не менее €200 млн. Ранее портал iz.ru сообщал, что мощный снежный шторм накрыл Канаду.

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