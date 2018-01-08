Количество погибших из-за урагана «Элеанор» во Франции увеличилось

Из-за урагана «Элеанор», обрушившегося на Европу, продолжают погибать люди.

Так, количество погибших во Франции в эти дни увеличилось до шести, еще два человека числятся пропавшими без вести.

Как сообщают местные СМИ, на этой неделе был обнаружен мертвым считавшийся пропавшим мужчина. «Жертва была обнаружена жандармами в 500 метрах от места исчезновения в водоеме рядом с сельским кемпингом», — отметили представители местной префектуры.

Согласно оценкам экспертов, удар стихии нанес Франции ущерб на сумму не менее €200 млн. Ранее портал iz.ru сообщал, что мощный снежный шторм накрыл Канаду.