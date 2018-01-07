Прямой эфир

Эксперты составили топ-5 популярных внедорожников в России

0
Фото: en.wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты авторынка составили топ-5 популярных внедорожников в России. Рейтинг лучших из них подготовили специалисты автомобильного портала «Авторамблер», сообщает телеканал «Звезда».

Первое место в рейтинге популярных внедорожников на российском авторынке досталось Chevrolet Niva. Автомобиль оснащен 1,7-литровым мотором мощностью 80 «лошадей». Эксперты считают, что основным достоинством является соотношение цены и качества. На сегодняшний день его цена составляет около 538 тыс. рублей

Второе место досталось УАЗу «Хантер» российского производства, стоимость которого начинается от 619 тыс. рублей. Третье место занял УАЗ «Патриот», его стоимость составляет 699 тыс. рублей. Четвертым в этом рейтинге стал автомобиль Toyota Fortuner, а пятое место досталось автомобилю Toyota Land Crusier 200.

Ранее эксперты назвали самые ожидаемые в России автоновинки 2018 года. В список вошли иномарки и машины отечественной сборки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2017 году россияне при покупке авто предпочитали коробку «автомат»
Названы самые популярные в мегаполисах марки легковых автомобилей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017