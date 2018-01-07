Эксперты составили топ-5 популярных внедорожников в России

Эксперты авторынка составили топ-5 популярных внедорожников в России. Рейтинг лучших из них подготовили специалисты автомобильного портала «Авторамблер», сообщает телеканал «Звезда».

Первое место в рейтинге популярных внедорожников на российском авторынке досталось Chevrolet Niva. Автомобиль оснащен 1,7-литровым мотором мощностью 80 «лошадей». Эксперты считают, что основным достоинством является соотношение цены и качества. На сегодняшний день его цена составляет около 538 тыс. рублей

Второе место досталось УАЗу «Хантер» российского производства, стоимость которого начинается от 619 тыс. рублей. Третье место занял УАЗ «Патриот», его стоимость составляет 699 тыс. рублей. Четвертым в этом рейтинге стал автомобиль Toyota Fortuner, а пятое место досталось автомобилю Toyota Land Crusier 200.

Ранее эксперты назвали самые ожидаемые в России автоновинки 2018 года. В список вошли иномарки и машины отечественной сборки.