В Восточно-китайском море столкнулись сухогруз и танкер с нефтью

В Восточно-Китайском море столкнулись два корабля – нефтяной танкер из Панамы и гонконгский сухогруз. После столкновения танкер загорелся. Людей с гонконгского судна успели эвакуировать.

Без вести пропали 32 человека – весь экипаж панамского судна. Почти все пропавшие – граждане Ирана, танкер направлялся в Южную Корею. На сухогрузе находились больше 20 человек и 64 тыс. т. зерна.

В настоящее время в районе столкновения работают поисковики. Южная Корея направила самолёт для участия в спасательной операции.