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Звезду «Игры престолов» выставили из бара в Нью-Йорке

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ivan Romano
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Звезду сериала «Игра престолов» Кита Харингтона выставили из бара Нью-Йорка.

Момент того, как изрядно выпивший 31-летний актер устроил дебош в заведении, попал на видео. На кадрах видно, как мужчина пристает к посетителям, из-за чего охране пришлось выставить из бара телезвезду.

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действия в нем происходят на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство.

Кит Харингтон играет в многосерийном фильме внебрачного сына одного из правителей, который служит разведчиком Ночного дозора, защищающего человечество от потусторонних сил.

 

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