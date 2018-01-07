Звезду «Игры престолов» выставили из бара в Нью-Йорке

Звезду сериала «Игра престолов» Кита Харингтона выставили из бара Нью-Йорка.

Момент того, как изрядно выпивший 31-летний актер устроил дебош в заведении, попал на видео. На кадрах видно, как мужчина пристает к посетителям, из-за чего охране пришлось выставить из бара телезвезду.

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действия в нем происходят на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство.

Кит Харингтон играет в многосерийном фильме внебрачного сына одного из правителей, который служит разведчиком Ночного дозора, защищающего человечество от потусторонних сил.