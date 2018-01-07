На Украине хотят признать годы советского режима «оккупацией»

На Украине требуют признать годы советского режима «оккупацией». Отречься от прошлого предложили в Институте национальной памяти.

А чтобы забыть советский период, нужна большая «информационная работа». Фактически речь идет о пропаганде.

Очень важно, чтобы предпринимались политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской

государственности от 17-21 годов до современного государства. Киев призывают перенять традиции Украинской Народной Республики.

УНР появилась в 1917 году, но не включала Крым, Донецк, Одессу, Западную Украину. Вятрович предлагает назвать 2017 год

«столетием большевистской агрессии». Но, по его мнению, пересмотру подлежат не все исторические аспекты. Исключением якобы должен стать акт о независимости Украины 1991 года.