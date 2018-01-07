Главный тренер «Челси» назвал Моуринью «человечишкой»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью «человечишкой».

Таким образом итальянец отреагировал на слова Моуринью, который напомнил Конте о его дисквалификации за сокрытие информации о договорных матчах.

«Думаю, что когда пытаешься оскорбить человека, даже не зная правды, то ты человечишка», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2012/13 Конте отстранили от руководства «Ювентусом» на десять месяцев за то, что он знал о договорных матчах, но не стал докладывать в Федерацию футбола Италии.

В декабре Моуринью ударил пластиковой бутылкой с водой голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона по голове.

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