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Главный тренер «Челси» назвал Моуринью «человечишкой»

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал наставника «Манчестер Юнайтед»  Жозе Моуринью «человечишкой».

Таким образом итальянец отреагировал на слова Моуринью, который напомнил Конте о его дисквалификации за сокрытие информации о договорных матчах. 

«Думаю, что когда пытаешься оскорбить человека, даже не зная правды, то ты человечишка», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2012/13 Конте отстранили от руководства «Ювентусом» на десять месяцев за то, что он знал о договорных матчах, но не стал докладывать в Федерацию футбола Италии.

В декабре Моуринью ударил пластиковой бутылкой с водой голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона по голове.

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