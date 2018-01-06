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Три человека погибли во втором за сутки ДТП под Архангельском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Три человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли в результате второго за сутки ДТП под Архангельском.

Авария произошла на трассе М-8 «Холмогоры» днем 6 января.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной марки Volvo, сообщается на сайте управления МВД по Архангельской области.

Три человека, которые находились в Volvo, были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при столкновении двух легковых машин под Архангельском погибли пять человек.

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