Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Рязани

Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и троллейбуса в Рязани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, авария произошла на улице Ленина. Водитель маршрутки пытался проехать на зеленый сигнал светофора и врезался в остановившийся впереди троллейбус.

В результате пострадал водитель маршрутки — его кабину сильно смяло, и мужчине придавило ноги. Кроме того, пострадали семь пассажиров маршрутки, трое из которых — дети. Всех пострадавших доставили в больницу, водителя и одного из детей увезли в реанимацию.

В настоящее время на месте ДТП работают спасатели. По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.